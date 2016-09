Magazin Rheintime

In der Südstadt gibt es ihn schon seit langem, und seit neuestem auch im Agnesviertel: ein Stammtisch für Menschen ab 60. Unter dem Titel „Herbstgold“ treffen sich Menschen aus dem Veedel einmal in der Woche in einer Gaststätte, klönen, diskutieren und vernetzen sich. Was es mit dem Angebot auf sich hat, hat Anne Siebertz vor Ort im Wirtshaus Spitz von der Stammtisch-Moderatorin Michaela Bassiner erfahren.

Wenn Sie sich jenseits vom eurozentristischen Blick über das spannende aktuelle filmische Angebot des Afrikanischen Kontinents informieren möchten, sind Sie im September beim Afrika Film Festival gut aufgehoben. Eva-Maria Marx hat sich für uns mit Christa Aretz, Sebastian Fischer und Esther Donkor vom Festivalteam über das Programm unterhalten.