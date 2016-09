Magazin Rheintime

Wer Kölns Fahrradwege kennt, weiß dass Radfahrer zusammenhalten müssen. Seit 6 Jahren tun sie dies als „Critical Mass" , also als kritische Masse, die sich an jedem ersten Freitag des Monats zu einer etwas anderen Fahrradtour durch Köln trifft.

Neben straßenpolitischen Zielen bietet die Critical Mass allen Mitfahrern eine Plattform zu diskutieren, sich kennenzulernen, ihr gemeinsames Hobby zu teilen.Wir berichten.

Mehr als 5000 Menschen leben in Köln ohne festen Wohnsitz. Oft führen sie ein Schattendasein am Rande der Gesellschaft, werden aus dem öffentlichen Raum verdrängt und haben keinen Zugang zu Dingen, die für den „Normalbürger“ selbstverständlich sind: Duschen, Wäsche waschen, das Handy aufladen – all das wird ohne Wohnung zum Problem. Deshalb bietet die „Überlebensstation Gulliver“ am Hauptbahnhof einen Schutzraum, in dem Menschen in Not einmal durchatmen können. Nun feiert die Einrichtung ihren 15. Geburtstag – Max Rohwer hat sich für uns dort umgehört.