Magazin Rheintime

Vor vier Jahren dachten sich zwei junge Frauen: Sport ist ein Mittel, um das Unmögliche möglich zu machen, um Grenzen zu überwinden. Seitdem versuchen sie mit Erfolg, wohnungslose Menschen zum Laufen zu bewegen, sie dadurch von der Straße zu holen. Daraus entstanden ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen ungeachtet ihrer Herkunft, finanziellen und sozialen Situation ein regelmäßiges Sportangebot zu bieten – der Grenzenlose Sportverein.

Ein gutes Jahr wird noch bis zum Reformationsjubiläum vergehen. Seit 2007 befinden wir uns in der sogenannten „Reformationsdekade“, in der sich nicht nur die evangelische Kirche damit beschäftigt, welche Folgen die Reformation heute noch für uns hat. Katholiken und Protestanten bemühen sich seit vielen Jahren, ihre Gemeinsamkeiten zu entdecken statt Trennung zu predigen. Unmittelbar nach dem Thesenanschlag 1517 gab es einen Machtkampf um die „wahre Lehre“. In diesen Wirren wurden im September 1529 die Protestanten Adolf Clarenbach und Peter Fliesteden vor den Toren der Stadt Köln als Ketzer verbrannt. Ein ökumenischer Arbeitskreis lädt am kommenden Samstag zu einem Weg des Bedenkens ein.