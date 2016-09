Magazin Rheintime

Die evangelische Christuskirche in Köln-Dellbrück feiert ihren 111 Geburtstag mit zahlreichen Veranstaltungen. Wir berichten.

Ein Rückblick steht an, mitten in die sechziger Jahre, in die Zeit das kalten Krieges, des Vietnamkriegs und der Studentenrevolten. Ein Buch ist dazu erschienen, das aufarbeitet wie die Kirchen diese Zeit politisch begleitet haben. „Die Liturgie von links“, in diesem Sommer erschienen, berichtet darüber, wie in der Kölner Antoniterkirche das poltische Nachtgebet entstand. Hartmut Leyendecker nimmt uns mit auf die Spurensuche.