Magazin Rheintime

Heute berichten unsere Reporter/-innen über den Kölner Verein agisra. Die Abkürzung agisra steht für "Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung".Mit Stellen, die allein als sog. „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen" finanziert wurden, begann agisra 1993 die Arbeit in Köln. Was ist daraus geworden? Aus einem kleinen Verein wurde nicht nur eine professionelle Fachberatungsstelle, sondern auch eine wichtige politische Akteurin in den Themenbereichen Frauen, Migration und Integration.