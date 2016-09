Radio Erft

Das CJD Berufsbildungswerk Frechen richtet zusätzlich zu den Unterkünften vor Ort Außenwohngruppen für die jungen Auszubildenden ein. Der Kirchenkreis Köln-Süd hat vor fünf Jahren ein synodales Jugendreferat eingerichtet und blickt nun auf die nächsten Jahre. Das KERAMION Frechen bietet Herbstferien-Kurse für Erwachsene und Kinder an – und die Friedenskirche in Sinnersdorf feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Das alles erwartet Sie in der heutigen Sendung.