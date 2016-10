Magazin Rheintime

In Lindweiler, einem der nördlichen Stadtteile Kölns fehlt es schon seit längerem an einer elementaren Infrastruktur. Es gibt keine gute Verkehrsanbindung und auch keine Apotheke oder einen Geldautomaten. Doch seit einem halben Jahr können die Lindweiler hoffen: nach 12 Jahren hat das Veedel von der Stadt Köln den Zuschlag für eine umfangreiche Aufwertung bekommen. Soziales Quartiersmanagement und Netzwerken sollen dafür sorgen, dass sich die Bürger beteiligen können und sehen, dass etwas passiert. Anne Siebertz hat vor Ort nachgefragt, wie das konkret aussehen könnte.

Die „Überlebensstation Gulliver“ am Hauptbahnhof bietet obdachlosen Menschen einen Schutzraum. Hier können sie einmal durchatmen, ihre Wäsche waschen und Kontakte knüpfen und auch mit Kunst und Kultur in Kontakt kommen. Noch knapp zwei Wochen, bis zum 26. Oktober, werden im Gulliver eindrucksvolle Fotografien aus den Favelas in Rio de Janeiro ausgestellt.

Max Rohwer hat sich die Werke des Fotografen Ivo Schmid vor Ort angeschaut.