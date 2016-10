Magazin Rheintime

Ein Kindergarten als Ort, an dem man Versicherungsangestellte treffen kann - das klingt erst einmal ungewöhnlich. Doch dass das gar nicht so abwegig ist, beweist das Beispiel der Central Versicherung Köln, die ihren Auszubildenden einmal jährlich einen sozialen Tag empfielt. Svenja Merckel war für uns in der Kita am Hilgerskreuz und hat gut zugehört.

Musik kann Brücken zwischen Welten schlagen. So ist es kein Wunder, dass es immer wieder mal Integrationsprojekte gibt, die diese Kraft der Musik nutzen. Wer zusammen singt, kommt auch miteinander ins Gespräch. Seit September gibt es in Köln das Projekt „Zusammen singen“ mit einem bunt gemischten Chor aus vielen Nationen. Unser Reporter Hartmut Leyendecker hat eine der ersten Chorproben belauscht.