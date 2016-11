Magazin Rheintime

Die Nacht der Museen ist keine muxmäuschenstille Ausstellung. Hier heißt es nicht nur Kunstwerke zu bestaunen, sondern Kultur zu feiern und zu erleben. Am 29.10 fand NRW's größte Museumsnacht in 49 Stationen statt und Köln ließ sich durch die Nacht treiben. Einen Rückblick gibt uns Svenja Merckel.

Der Verein „Voices of Jasmine“ wurde 2013 von jungen tunesisch-stämmigen Kölnerinnen und Kölnern gegründet. Als Städtepartnerschafts-Verein setzt er sich für den interkulturellen Dialog zwischen Deutschland und Tunesien ein und stellt ganz unterschiedliche Projekte auf die Beine.

Der Weltladen Köln feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Von den Anfängen bis heute hat sich viel verändert – sowohl an den Räumlichkeiten und dem Bestand des Fachgeschäfts für Fairen Handel als auch an der Sicht, die die Gesellschaft auf einen solchen Laden hat. Christina Löw hat das Jubiläum zum Anlass genommen, mit Geschäftsführer Martin Matschke die letzten 40 Jahre Revue passieren zu lassen – und auch schon ein bisschen in die Zukunft zu blicken.