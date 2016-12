Magazin Rheintime

Das Kölner NN-Volkstheater probt zur Zei ein Stück über Martin Luther und seine Zeit. Der Titel steht schon fest: „ich fürchte nichts..“.

Alles weitere wird gerade in einem kreativen Prozess vom Ensemble erarbeitet. Jutta Hölscher hat sich bei einer Probe mal umgehört.

Der evangelische Kirchenverband Köln und Region hat eine Wanderausstellung konzipiert. Sie trägt den Titel „500 Jahre Reformation in Köln und Region“ und kann kostenlos ausgeliehen werden. Vom 6.-20. Januar 2017 ist sie in der evangelischen Gemeinde Köln zu sehen. Wir berichten.