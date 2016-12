Magazin Rheintime

Der runde Tisch für Integration wurde vor 25 Jahren in einer Situation starker Ausländerfeindlichkeit gegründet. Weg vom reinen Aktivismus hat er sich hin zu einem Sprachrohr für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Zivilgesellschaft entwickelt. Wir berichten über erreichte Ziele und offene Handlungsfelder. Außerdem berichten wir darüber, wie sich das allgegenwärtige Pokémon-Fieber in Köln auswirkt.