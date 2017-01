Heute gestalten Schülerinnen und Schüler der bilingualen Ganztagsgrundschule BilinGO in Köln die Sendung.

An der BilinGO wird zu 50% auf Englisch und zu 50% auf Deutsch unterrichtet.

Die Schülerinnen und Schüler berichten unter anderem darüber, wie es für sie ist, von der ersten Klasse an auch Englisch im Unterricht zu sprechen. Ein weiteres Thema ist der Besuch eines englischsprachigen Films in der Reihe BRITFILMS.

BRITFILMS richtet sich explizit an Schulklassen – sechs englischsprachige Filme touren ein Schuljahr lang durch die deutschen Kinos und werden von Kinobetreibern in Schulvorführungen für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren eingesetzt.