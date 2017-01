Magazin Rheintime

Männliche Erzieher sind in deutschen Kitas eher eine Seltenheit. Mehr als 96 von 100 Erzieher sind Frauen. Anders ist es in der Kita am Hilgerskreuz in Köln – Meschenich. Unter der Leitung von Frau Reetz arbeiten hier 6 Männer. Svenja Merckel war für uns in der Kita und weiß warum dieser Beruf mehr Männer braucht.

Noch bis zum 28.Februar können Schulklassen ab der 7.Klasse, christliche Jugendgruppen und andere Interessierte Beiträge für den ökumenischen Psalmenwettbewerb „voll im Leben“ einreichen. Was sich genau dahinter verbirgt, hat Jutta Hölscher von Projektleiter Thomas vom Scheidt vom Evangelischen Schulreferat in Köln erfahren.