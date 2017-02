Radio Erft

In Hürth - Hermülheim wurde aus dem ehemaligen Schuhgeschäft Neunzig ein... Kino. Dort ist nämlich der Verein der Hürther Lichtspielfreunde eingezogen - und in den Schaufenstern hängen jetzt Filmplakate. Wir berichten.

Pilgern heißt nicht immer gleich, den kompletten Jakobsweg zu laufen, sondern Pilgern ist aber auch im Kleinen möglich, von einem Ort zum anderen, wie bei der Pilgerfastenaktion, die aus dem Erftkreis nach Köln führt.

Das EU-Bildungsprojekt Euro-EPS (To Encourage European Political Skills) soll deshalb dabei helfen, grundlegende politische Kompetenzen junger Menschen mit Förderbedarf zu stärken. Dabei werden speziell Einrichtungen unterstützt, die politisches Denken fördern. Eine dieser Einrichtungen ist das CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem 250 junge Menschen mit Förderbedarf eine Berufsausbildung in insgesamt 30 Berufen mit Kammerabschluss machen.

Wir haben nachgeforscht, worum es bei diesem EU-Projekt genau geht.