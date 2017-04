Magazin Rheintime

Seit 23 Jahren findet er nun statt, der Frauentag des Kirchenkreises Köln-Süd, immer am letzten Samstag im Januar. Anfangs trafen sich die Frauen noch reihum in den Gemeindehäusern. Dann kamen immer mehr Frauen und es wurde dort zu klein. Seitdem treffen sich evangelische Frauen im Berufsbildungswerk der Diakonie in Michaelshoven. Jutta Hölscher hat versucht, gemeinsam mit Pfarrerin Almut Koch-Torjuul hinter das Geheimnis dieser Veranstaltung zu kommen.

Der Seniorenchor Spätlese existiert seit 2009 und probt wöchentlich in der Sülzer Regionalschule der Rheinischen Musikschule. Hartmut Leyendecker hat sich bei einer Chorprobe über den Chor informiert.