Radio Erft

Das Internet ist heute im Alltag insbesondere von jungen Menschen fest verankert. Doch eben da liegt auch das Suchtpotential: Jedes fünfte Kind reagiert ruhelos und gereizt, wenn seine Onlineaktivitäten eingeschränkt werden. Das von der Drogenhilfe Köln entwickelte familienorientierte Interventionsprogramm „ESCapade“ wird seit Kurzem in der Fachstelle für Suchtprävention in Hürth angeboten. Christina Löw hat für uns mit Julia Gerke, der Leiterin des Projekts, gesprochen.

Klimaschutz und Verringerung des CO-2-Ausstoßes ist das große Thema unserer Zeit. Die Stadt Pulheim geht mit gutem Beispiel voran und erarbeitet ein integriertes Klimaschutzkonzept. Anne Siebertz berichtet.

Seit ungefähr einem Jahr ist die Christophorus Schule, das Berufskolleg im CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem junge Menschen mit Förderbedarf ausgebildet werden, Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Homophobie stellt eine Daueraufgabe dar. Deshalb arbeitet das CJD Berufskolleg daran, negative Energien in positive umzuwandeln; in Form von Solidarität, gegenseitiger Unterstützung und Respekt vor Andersartigkeit. In diesem April 2017 gab es die Projektwoche „Fußball gegen Rassismus und Homophobie“ mit vielen Aktionen rund um den Fußball. Birgit Niclas war dabei.