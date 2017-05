Magazin Rheintime

Heute berichten wir darüber, wie die Evangelische Familienbildungsstätte mit ihrem Projekt "wellcome" junge Familien mit einem Neugeborenen unterstützt und begegnen im Jahr des Reformationsjubiläums Martin Luther - allerdings auf der Bühne.

In unserem digitalen Zeitalter verbreiten sich Meldungen rasend schnell. Manche nutzen das und verbreiten bewusst sogenannte „fake news“ im Netz, also vermeintliche Nachrrichten, die aber eindeutig nicht wahr sind. Sie tun dies aus wirtschaftlichen Gründen oder um Meinungen gezielt zu beeinflussen, etwa in der politischen Sphäre. „fake news“ sind alles andere als harmlos. Über ihre Wirkungsweise und die Gefahren, die von ihnen ausgehen, referierte der Journalist Peter Bandermann auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Fördervereins Studio Eck e.V. Mit dem Referenten sprach Kirsty Werheit.