Heute in Zusammenarbeit mit der Medienwerkstatt im Katholischen Bildungswerk Köln. Anläßlich der aktuell in Köln gastierenden Wanderausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ dreht sich heute in unserer Sendung alles um Anne Frank.

Wir haben eine Umfrage zu Anne Frank durchgeführt und berichten über die sogenannten Peer-Guides zur Ausstellung, den Film zum Tagebuch und Anne Frank im Religionsunterricht.

Um sich auf Anne Franks Spuren zu begeben, muß man momentan weder nach Amsterdam reisen, noch ein Buch aufschlagen. Es reicht, sich auf den Weg zur Krypta der Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde in Köln zu machen. „Deine Anne – ein Mädchen schreibt Geschichte“, so heißt eine Wanderausstellung, die gerade dort gastiert. Konzipiert vom Anne-Frank-Haus in Amsterdam und dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin bietet sie einen multimedialen Einblick in das Leben der Anne Frank.

Warum die Auseinandersetzung mit Anne Frank heute so wichtig ist, erklärt die Vorsitzende des Katholikenauschusses Köln, Hannelore Bartscherer. Außerdem hören Sie eine Collage aus Anne Franks Texten, die uns durch die als Bücherschrank getarnte Tür in das Hinterhaus in der Prinsengracht 263 in Amsterdam führt.