Magazin Rheintime

Wie koordiniert man sinnvoll die Kräfte von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit? Der sog. Integration Point der Bundesagentur für Arbeit zeigt, wie es funktionieren kann. Unser Reporter Hartmut Leyendecker hat mit Mario Acsani gesprochen, der sich bereits seit 2014 ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagiert.

Seit März 2017 bietet das Diakonische Werk Köln und Region für das rechtsrheinische Köln eine Beratung bei Glücksspielsucht an. Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich dort informieren und Unterstützung erhalten. Martina Schönhals hat mit dem Sozialarbeiter Florian Korbus von der Beratungsstelle gesprochen.