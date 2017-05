Magazin Rheintime

In der Wallstraße 66 in Köln-Mülheim hat das Projekt „Beymeister“ ein Veedelswohnzimmer eingerichtet. Jeder kann vorbeischauen und mitmachen. Ziel des Projektes der evangelischen Kirche ist es, alternative Formen von Gemeindeleben zu entwickeln – abseits vom sonntäglichen Gottesdienst. Max Rohwer berichtet.

Wenn man früher einen Film sehen wollte, war es Gang und Gäbe, in eine Videothek zu gehen und sich dort eine VHS-Kassette oder eine DVD auszuleihen. Heutzutage gibt es diverse Online-Streaming-Dienste, dadurch mussten schon unzählige Videotheken schließen. Auch die Traumathek in der Engelbertstraße nähe Rduolfplatz ist von diesem Trend betroffen. Sarah Klee weiß warum.