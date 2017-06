Magazin Rheintime

„Du siehst mich!“ So hieß das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentages, den Anfang Juni in Berlin hunderttausende Menschen feierten. Mitten unter ihnen 220 Jugendliche aus 19 evangelischen Gemeinden der Kölner Kirchenkreise. Sie alle haben mitgeholfen im „Kölner Treff“ im Zentrum Jugend. Der „Kölner Treff“ auf dem Kirchentag - das ist ein großes Café mit vielen Mitmachaktionen – das Motto des Kirchentages wird jugendgerecht umgesetzt. Diesmal hieß es „see you“. Martina Schönhals hat sich beim Kölner Treff umgesehen. Mit Mikrofon und verbundenen Augen ließ sie sich von Lara über einen Barfuß-Parcours führen.

Mütterschule – so hieß vor 60 Jahren die heutige Evangelische Familienbildungsstätte FBS in der Kölner Südstadt. Wenngleich diese Bezeichnung heute völlig out ist, so unterstützt die Nachfolgeorganisation auch weiterhin die Familie in allen Lebenslagen und fördert mit ihren Angeboten Gesundheit und Bewegung. Anne Siebertz hat sich zum Jubiläum mit den beiden Leiterinnen der FBS unterhalten.