Magazin Rheintime

Liederabend – das klingt nach einer Veranstaltung, die heutzutage nur noch wenige vom Hocker holt, geschweige denn in einen Konzertsaal lockt. Das Projekt „Fremde unter Fremden – ein emotionaler, unpolitischer Abend“ hat jedoch durchaus das Zeug, das zu ändern. Er ist multimedial, gewährt sehr persönliche Einblicke und lädt ein zur Reise um die Welt – und das alles kommt ganz und gar ohne Klassik aus. Premiere war am 13.06. in der Kölner Oper – unsere Redakteurin Kirsty Werheit war dabei.

STADTRADELN, das heisst 21 Tage gemeinsam radeln für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität! Alle, die in der Stadt Köln wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim STADTRADELN mitmachen.

Die Stadt Köln nimmt vom 17. Juni bis 07. Juli 2017 am STADTRADELN, Runde 10 teil.