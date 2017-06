Radio Erft

Im Juni war der österreichische Autor und Publizist Gerhard Scheucher war zum zweiten Mal zu Gast im Königsdorfer Literaturforum und stellte sein neues Buch „Tu es, die Welt braucht dich“ vor. Mit großer Leidenschaft plädiert er darin für gesellschaftspolitisches Engagement. Jutta Hölscher hat mit ihm über seine Sicht auf die Welt gesprochen.

Im CJD Berufsbildungswerk Frechen schließen derzeit 250 junge Menschen eine Berufsausbildung in 30 anerkannten Berufen ab. Die meisten sind auch in Wohnhäusern auf dem Gelände untergebracht. Vor über drei Jahren wurde dann auch in einem der Wohnhäuser eine Tagespflege für pflegebedürftige Angehörige etabliert. Birgit Niclas hat die Tagespflege Sonnenschein besucht, sich dort umgesehen und die Gäste befragt, was sie dort so alles tun.

Noch bis Ende September bietet das inklusive Begegnungszentrum Alt St. Ulrich in Frechen-Buschbell einen abwechslungsreichen Kultursommer. Höhepunkt in diesem Monat ist neben zwei Konzerten die Ausstellung „Wasser ist Leben“, die sich intensiv mit der Schönheit, aber auch mit dem Thema Wasser als Menschenrecht auseinandersetzt.