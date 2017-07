Magazin Rheintime

Heinrich Böll: Der Geburtstag des Kölner Autors jährt sich am 21.12.2017 zum hundertsten Mal. Die Stadt feiert ihren Ehrenbürger mit zahlreichen Veranstaltungen. Dazu gehören unter anderem die Uraufführung einer Bühnenadaption des Romans „Ansichten eines Clowns“im Schauspiel Köln und Ausstellungen in Stadtbibliothek und Museum Ludwig. Weitere Infos dazu finden sie hier

Die Ausstellung „Hilliges Köln 2.0.“ist noch bis zum 12. November in den Räumlichkeiten des Historischen Archivs der Stadt Köln am Heumarkt zu sehen – der Eintritt ist frei. Zusätzlich gibt es ein reiches Begleitprogramm, das sich in Vorträgen und Spaziergängen mit dem Thema Religionen in Köln und der gegenseitigen Toleranz auseinandersetzt. So ging es kürzlich um Spottgedichte und Streitschriften in der Kölner Geschichte, als Nächstes wird islamischer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen thematisiert.