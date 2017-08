Magazin Rheintime

Ob im Semester oder in der vorlesungsfreien Zeit, viele Studierende kämpfen mit den Anforderungen, die der jeweilige Studiengang an sie stellt. Das gilt noch einmal mehr für diejenigen, die eine Behinderung oder chronische Erkrankung mit dem Studieren in Einklang bringen müssen. Damit es etwas einfacher wird, bietet das Servicezentrum Behinderung und Studium in vielfältiger Hinsicht Unterstützung: Christina Löw hat sich für uns die Literaturumsetzung angeschaut, ein Projekt, das sich an sehgeschädigte Studierende richtet.

„Kölsch Hätz“, die ökumenische Nachbarschaftsinitiative von Caritasverband und Diakonischem Werk Köln und Region wurde vor 20 Jahren gegründet. Mittlerweile gibt es 13 Kölsch-Hätz-Büros, die für 27 Stadtteile zuständig sind.

Vor Ort wird Kölsch Hätz von evangelischen und katholischen Gemeinden getragen. Zur Finanzierung ist Kölsch Hätz auch auf Spenden angewiesen. Mehr dazu unten in den Infos zur Senung. Martina Schönhals sprach mit verschiedenen Akteuren von „Kölsch Hätz".