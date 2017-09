Magazin Rheintime

In dem satirischen Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“ schildert der Dichter Heinrich Heine eine Reise, die ihn 1843 von Paris nach Hamburg führte. Caput VIII, der achte Abschnitt seiner Fahrt, spielt in Mülheim, dem heutigen Kölner Stadtteil. Vor diesem Hintergrund ist die theatrale Stadtteilerkundung „Caput VIII – Heine in Müllem“ zu verstehen, die das Kölner Autorenbüro distriktneun zusammen mit den Theatermachern des Raketenclubs auf die Beine gestellt hat. So ist unsere Redakteurin Christina Löw kürzlich auf den Spuren Heines und unter der Führung des Schauspielers Thomas Krutmann durch Mülheim gewandelt.

Wenn ein junges Paar das erste Kind bekommt, ist die Freude groß. Allerdings merkt man schon nach ein paar Wochen, dass sich vieles ändert. Wo man früher alles im Griff hatte, stellen sich heute viele Fragen. Wie soll das Baby ernährt werden, Stillen ja oder nein, was mache ich, wenn das Kind zu krabbeln beginnt und wie finde ich Kontakte zu anderen Eltern? Gut, dass die FBS in der Kölner Südstadt gerade für die Zeit des ersten Lebensjahres ein umfangreiches Kursangebot anbietet. Damit das Angebot auch passgenau für die junge Familie ist, müssen alle Kursleiterinnen über eine spezielle Qualifikation verfügen. Über die Inhalte und den Ablauf einer solchen Ausbildung hat sich Anne Siebertz in der Kölner FBS informiert.