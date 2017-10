Magazin Rheintime

Fast ein ganzes Jahr lang tourte das Kölner NN-Theater mit dem Lutherstück „ich fürchte nichts“ durch das Gebiet der rheinischen Landeskirche. Die hatte das Theaterstück anlässlich des Reformtionsjubiläums in Auftrag gegeben. Das Ensemble wälzte Bücher, schaute Videos und unternahm zwei Recherchereisen nach Eisenach und Augsburg. Herausgekommen ist eine berührende, mitreißende, tiefgründige und trotzdem witzige und humorvolle zweistündige Inszenierung. Am 1.Oktober gastierte das Theater in der Kartäuserkirche in der Kölner Südstadt – und Jutta Hölscher war dabei. Auch mit dem zweiten Beitrag bleiben wir in der Welt des Theaters: Kirsty Werheit berichtet von einem Theaterstück über Reformatorinnen. Frauen haben in der Reformation Großes geleistet und viele Weichen gestellt – auch theologisch. Dennoch sind sie der Nachwelt kaum bekannt. Zeit, das zu ändern, dachte sich Dorothee Schaper, die neue Frauenbeauftragte des evangelischen Kirchenverbands Köln und Region. Und hob mit 5 Mitstreiterinnen die anderthalbstündige szenisch-musikalische Lesung „Hier stehen wir und wollen es anders“ aus der Taufe.