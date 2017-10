Magazin Rheintime

Einmal um die Welt reisen und Orte sehen, die man nie wieder vergessen wird. Davon träumen viele. Carla Vollert verwirklichte sich diesen Traum und bereiste die Welt. Heute ist die gelernte Eventmanagerin der Kopf und das Herz hinter der Veranstaltungsreihe „Backpack Stories“ und gibt so vielen anderen Reisenden eine Bühne, um ihre Erlebnisse zu teilen. In verschiedenen Städten können sich so Weltenbummler und die, die es noch werden wollen, austauschen. Für uns war Svenja Merckel in Köln bei einer Backpackstory über Finnland dabei und staunte nicht schlecht über viele neue Infos über Land und Leute.

Der Ernährungsrat Köln und Umgebung engagiert sich in vielen Bereichen und baut dabei nicht nur auf das Engagement wirtschaftlicher Akteure, sondern auch auf das ganz normaler Bürger. Alle Interessierten können hier ihre Ideen einbringen und sich auf vielfältige Weise engagieren.