Magazin Rheintime

Zwei Rodenkirchener Grundschulen packen es an: seit dem Frühjahr laufen die Kinder der KGS Grüngürtelschule und der Ernst-Moritz-Arndt-Schule wieder zur Schule, statt mit dem Auto gefahren zu werden. Damit sie sicher ankommen, haben die Schulen das Projekt „Walking Bus“ ins Leben gerufen. Da gibt es festgelegte Routen mit Haltestellen, einem Fahrplan oder besser gesagt einem „Gehplan“ und natürlich mit etlichen "Busfahrerinnen": Eltern, die die Kinder zur Schule begleiten. Zu Fuß natürlich.

Schauen Sie doch mal zu Ihrem Radio. Stehen bei Ihnen im Wohnzimmer noch CDs oder kommt die Musik gar ganz zeitgemäß aus dem Internet? Es geht auch genau umgekehrt: eine Art Radioprogramm kommt auf CD ins Haus. Jawohl, das gibt es. unser Reporter Hartmut Leyendecker hat sich im Studio auf die Lauer gelegt, um die Aktiven des Vereins Hörwiese zu treffen, der -sehr "retro"- monatlich eine CD an seine Mitglieder verschickt.

Seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts 2014 sind die Beziehungen zwischen Russland, Deutschland und der Ukraine mehr als angespannt. 75 Jahre nach dem 2. Weltkrieg steht Europa vor einem Dilemma: Soll die Krise in der Ukraine als Anlass herhalten für einen neuen, wenn auch „nur“ kalten Krieg? Das Dokumentartheaterprojekt „Das Kind und der Krieg“ bringt diese Frage auf die Bühne – aus drei Blickwinkeln: Es ist eine Kooperation von Ensembles aus Deutschland, Russland und der Ukraine. Christina Löw hat für uns mit Regisseurin Svetlana Fourer und Schauspielerin Helena Aljona Kühn gesprochen.