Radio Erft

Heute stellen wir Ihnen wir einen besonderen Leseclub für Menschen mit geistiger Behinderung in Frechen vor. Außerdem berichten wir über das Erasmus - Projekt „Visualize“ des CJD Berufsbildungswerks Frechen zur Schulung der sozialen Fähigkeiten und Stärkung der Toleranz bei jungen Menschen. Zu guter letzt besuchen wir die evangelische Kreuzkirche am Mühlengraben in Kerpen-Horrem, die ihren 50. Geburtstag feiert.