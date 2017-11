Magazin Rheintime

Wieviel den Osten musikalisch mit dem Westen verbindet, zeigte im Oktober ein Chorkonzert des Collegium musicum in der Kölner Trinitatiskirche. Das Laien-Ensemble der Uni-Köln wagte sich dafür an eine ambitionierte Werkauswahl vorwiegend moderner Stücke. Unsere Redakteurin Kirsty Werheit war für uns vor Ort.

„mülheimaRt“ heißt das Fotoprojekt, dass das Jugendhaus TREFFER initiiert hat, gemeinsam mit Beate Wild (Büro für Innenarchitektur), in Kooperation mit der Bezirksjugendpflege Mülheim und dem JFC Medienzentrum. Schirmherr ist der international erfolgreiche Fotograf und Filmemacher Boris Becker. Im bereits 3. Jahr der Aktion haben sich 200 Kinder und Jugendliche aus 14 Schulen und Jugendeinrichtungen im gesamten Stadtbezirk Mülheim beteiligt. Von Mitte Oktober bis Dezember 2017 ist eine Auswahl der Bilder im Bezirksrathaus Mülheim am Wiener Platz zu sehen.

Martina Schönhals hat für uns die Ausstellungseröffnung besucht.