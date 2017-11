Magazin Rheintime

An der Universität zu Köln wird seit 1924 das Fach Theaterwissenschaften gelehrt. Heute nennt sich der Studiengang Medienkultur und Theater. Für die Studierenden bietet die Theaterwissenschaftliche Sammlung in Schloss Wahn die Möglichkeit, an Materialen der Theaterwelt zu forschen. Das Archiv umfasst einen riesigen Fundus an Relikten aus dem 16. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Claudia Mooz traf den Leiter der grafischen Abteilung Dr. Gerald Köhler.

Woran erkennt man eigentlich lebendiges ökumenisches Leben in einer Gemeinde? Größere öffentliche Veranstaltungen erhöhen die Sichtbarkeit und machen neugierig darauf, was es sonst noch gibt. Zum Beispiel einen kleinen ökumenischen Gesprächskreis, den es schon seit vielen Jahren gibt. Unser Reporter Hartmut Leyendecker nimmt uns mit nach Sülz-Klettenberg.