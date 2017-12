Magazin Rheintime

Das Thema "Neue Wohnformen" hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Im Zusammenhang mit dem gravierenden Strukturwandel in unserer Gesellschaft und oftmals abseits von klassischen Familienstrukturen, bilden sich ganz neue Wohn- und Lebensgemeinschaften. So entsteht ein breit gefächerter Markt gemeinschaftlicher Wohnformen. Weil das Thema gerade für eine Großstadt wie Köln so wichtig ist, werden wir in den nächsten Monaten immer wieder Beiträge über unterschiedliche Wohnformen bringen – um die schon bestehende Vielfalt aufzuzeigen und auch Anlaufstellen für Interessierte zu nennen. Christina Löw stellt uns zum Einstieg den „Runden Tisch der Mehrgenerationenwohnprojekte“ vor, der einmal im Monat in den Räumen der Melanchthon-Akademie stattfindet.

Wasser - dieses in Europa so selbstverständliche Gut ist in Teilen Afrikas kostbar oder gar überhaupt nicht vorhanden. Hans Mörtter, Pfarrer in der Kölner Südstadt ist bekannt für sein soziales und politisches Engagement. Und so wundert es nicht, dass er mit Herzblut das Projekt seines Freundes unterstüzt, des Ingenieurs und Entwicklungshelfers Arne Thies:

Ein Brunnenbau-Projekt in Benin. Hinzu kam als Sponsor der Kölner Gastronom Achim Mantscheff - und schon wurde die Idee eines Benefiz-Dinners umgesetzt. Für 49 Euro - bzw. 39 Euro Sozialpreis - konnten die Gäste Ende November einen wunderbaren Abend im Cafe Ludwig genießen, unter dem Motto „Tafelwasser – wir tafeln hier für Wasser dort“.