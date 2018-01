Magazin Rheintime

Das Herzstück im Asylverfahren ist die Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - kurz BAMF.

Um Geflüchtete bei diesem alles entscheidenden Gespräch zu unterstützen, gibt es das Projekt „arrival aid“, auf Deutsch „Ankunftshilfe“: Bei „arrival aid“ werden Ehrenamtliche umfassend geschult, damit sie Geflüchtete auf die Anhörung vorbereiten und zum BAMF begleiten können. In Köln ist das Projekt an die Flüchtlingsberatung des „Diakonischen Werkes Köln und Region“ angedockt. Martina Schönhals hat mit der Projektleiterin und einer Ehrenamtlichen gesprochen.

Zum elften Mal starten nächste Woche die SchulKinoWochen NRW, ein Projekt zur FiImbildung. Sie dauern bis zum 7. Februar. In Köln nehmen fünf Kinos an dem Projekt teil: Die Filmpalette, das Odeon Lichtspieltheater, das Rex am Ring, das Metropolis Lichtspieltheater und der Cineplex Filmpalast. Catherine Laakmann betreibt zwei davon und nimmt am Projekt teil.