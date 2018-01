Magazin Rheintime

Das Museum für Angewandte Kunst Köln, kurz MAKK, ist das einzige Museum seiner Art in Nordrhein-Westfalen. Es präsentiert umfassende Sammlungen aus 800 Jahren europäischem Kunsthandwerk – Möbel und Geschirr ebenso wie eine Auswahl an Skulpturen – sowie eine 5.000 Jahre zurückreichende Schmucksammlung und seit einigen Jahren zudem Designobjekte des 20. und 21. Jahrhunderts. So vermittelt der Rundgang durch die Jahrhunderte den künstlerischen Reichtum der unterschiedlichen Epochen und Stile. Doch auch das Haus selbst kann auf eine interessante und bewegte Geschichte zurückblicken. Christina Löw hat sich für uns von Architektin Theda Pfingsthorn einige Details zeigen und erläutern lassen. Sirenen sind eine nützliche Einrichtung. Im Straßenverkehr sorgen sie dafür, daß Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Krankenwagen freie Fahrt haben und schnell ans Ziel kommen. Bei ihren Einsätzen ist oft jede Minute kostbar und einige Sekunden eher am Ziel kann Leben retten. Der Sinn dieser Sirenen ist in diesem Zusammenhang klar erkennbar. Was aber ist mit den Sirenen, die beim Probealarm am 6. Januar die ganze Stadt beschallten? Sie erfüllen einen ähnlichen Zweck, doch ihre Funktion hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Wir berichten.