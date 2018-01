Magazin Rheintime

In deutschen Großstädten wird jedes zweite Kind mit einem Migrationshintergrund geboren. Das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland , kurz DOMiD, sammelt und archiviert die Geschichten der Menschen, die zu uns kommen. Studio-Eck Reporterin Eva Burghardt war für uns vor in Köln Ehrenfeld vor Ort und hat einen Blick auf die Sammlung geworfen. Seit 2007 verleiht die Volksbühne Köln jedes Jahr den Kurt-Hackenberg-Preis. Ende 2017 wurde er an das Projekt „Caput VIII-Heine in Müllem“ verliehen, einer theatralen Stadtteilerforschung, über die StudioECK schon berichtet hat. Jutta Hölscher hat mit dem Team des „Distrikt9“ ein wenig mitgefeiert.