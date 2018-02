Magazin Rheintime

Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant. Technische Innovationen sollen unser Leben einfacher und effizienter machen. Aber was machen die neuen Möglichkeiten mit uns? Wer bleibt auf der Strecke? Bei einem Treffen von mehreren Frauen-, Medien- und Managementverbänden war die neue digitale Arbeitswelt das Thema des Abends. Was die Digitalisierung für unsere vorhandenen Strukturen bedeutet, welche zwei Seiten sie mit sich bringt und welche Perspektiven gehört wurden, hat Svenja Merckel für uns herausgefunden.

Kulturelle Bildung hat in Köln einen hohen Stellenwert, politisch und gesellschaftlich. Und die Voraussetzungen dafür, daß alle an ihr teilhaben können – ob alt oder jung, ob arm oder reich, sind gut. Nicht zuletzt auch wegen der Online-Plattform „Musenkuss“. Schulen und Kitas, die gezielt nach Projekten für bestimmte Altersstufen suchen, werden hier ebenso fündig, wie Bürger, die wohnortnah nach kreativen Veranstaltungen Ausschau halten. Die Suche kann hierbei ganz indidviduell auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten werden.