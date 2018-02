Radio Erft

Seit über 10 Jahren richtet das CJD Berufsbildungswerk Frechen, in dem 250 junge Menschen eine Ausbildung in 30 Berufen absolvieren, eine sogenannte Tafelrunde aus. Neben einem mehrgängigen Menü wurde der Partnerpreis verliehen an ein Unternehmen, das sich in besonderer Weise für die Aufgaben des CJD engagiert hat und jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht. Birgit Niclas war bei der letzten Tafelrunde im November 2017 mit dabei.

Der Ernährungsrat Köln und Umgebung engagiert sich in vielen Bereichen und baut dabei nicht nur auf das Engagement wirtschaftlicher Akteure, sondern auch auf das ganz normaler Bürger. Alle Interessierten können hier ihre Ideen einbringen und sich auf vielfältige Weise engagieren. Zu guter Letzt besucht Jutta Hölscher für uns eine Probe des Chors „Voices of joy“ der evangelischen Kreuzkirche in Kerpen-Horrem.