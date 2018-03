Magazin Rheintime

60 Jahre Lebenshilfe, herzlichen Glückwunsch! So lange schon unterstützt die Initiative geistig behinderte Menschen und ihre Familien. Grund genug für Max Rohwer, sich anlässlich des Jubiläums mit Matthias Toetz, dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Köln, zu unterhalten.

Demenz ist eine der häufigsten Krankheiten im Alter. In Köln sind nach Schätzungen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rund 14.000 Personen betroffen. Und jährlich erkranken mehr als 3.000 ältere Kölnerinnen und Kölner neu an Demenz. Viele Informationen rund um Demenz sind mittlerweile bekannt. Und doch sind die meisten unsicher, wie sie sich im konkreten Fall verhalten sollen. Was tun, wenn die Nachbarin sich plötzlich wunderlich verhält und den Weg in ihre Wohnung nicht mehr findet? Soll ich sie direkt ansprechen oder mit wem kann ich darüber reden? Martina Schönhals hat über diese und andere Fragen mit zwei Senioren-Expertinnen der Diakonie gesprochen.