Radio Erft

Heute berichten wir über Mayors for Peace (engl.: Bürgermeister für den Frieden), eine internationale Organisation von Städten, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben haben. Die Organisation wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Takeshi Araki, gegründet. Auch die Stadt Hürth ist seit 2005 Mitglied bei Mayors for Peace. Was eine Stadt, die dieser Organisation angehört, genau tut oder tun sollte, erfahren Sie heute bei uns.

Das CJD (NRW Süd und Rheinland), dem auch das Frechener Berufsbildungswerk angehört, wo 250 junge Menschen eine Berufsausbildung in 30 Berufen absolvieren, führt seit Dezember 2017 Qualifizierungsmaßnahmen für geflüchtete Menschen im Energie Kompetenzzentrum Rhein-Erft in Kerpen durch. Bei der Vorstellung der Maßnahmen war Birgit Niclas für uns dabei. Familien mit Kindern kennen das: kaum hat man ein besonders schönes Kleidungsstück für die Kleinen erstanden, sind sie nach gefühlt dreimaligem Tragen schon wieder herausgewachsen. Bei mehreren Kindern kann das ganz schön ins Geld gehen. Eine Alternative bietet der als Verein geführte Familienladen in Pulheim mit hochwertiger Secondhandware rund ums Kind. Welches Konzept dahinter steckt und was sich alles auf den 50 Quadratmetern in der Christianstraße findet, hat Anne Siebertz für studioeck herausgefunden.