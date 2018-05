Magazin Rheintime

6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich weggeworfen, das macht 82 Kilogramm pro Person in nur einem Jahr. Viele von diesen Lebensmitteln sind aber durchaus noch genießbar und werden somit völlig unnötig vernichtet. Es gibt viele Mittel und Wege sich dieser Lebensmittelverschwendung entgegen zu stellen. Studio Eck Reporterin Eva Burghardt hat sich einer diese Möglichkeiten genauer angesehen und war bei „The Good Food“ in Köln-Ehrenfeld.

Seit 2015 ist die Initiative „Sea-Watch“ auf dem Mittelmeer aktiv, um Menschen in Seenot zu retten. Das Schiff „Sea-Watch 3“ patrouilliert vor der libyschen Küste und nimmt Menschen in Not an Bord. Zur Luftaufklärung steht sogar ein Flugzeug zur Verfügung. Allein von November 2017 bis Januar 2018 war die „Sea-Watch 3“ an der Rettung von rund 1500 Menschen beteiligt.

Studio Eck engagiert sich seit seiner Gründung in der Vermittlung von Medienkompetenz. Immer ein wichtiger Eckpfeiler dabei: die Durchführung von Radioprojekten. Mit Konfirmanden oder Aussiedlern, Schülern oder Senioren, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten und Altersstufen. Ein vielfach mit dem Bürgermedienpreis ausgezeichnetes Engagement, das die finanzielle Förderung durch die Landesanstalt für Medien erst möglich machte. Nachdem vor einigen Jahren bereits die Zuschüsse für Projekte mit Erwachsenen gestrichen wurden, wurde dieses Jahr auch bei der Arbeit mit dem Nachwuchs drastisch der Rotstift angesetzt. Kirsty Werheit berichtet.