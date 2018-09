Magazin Rheintime

Alle ein bis zwei Jahre tauschen Bundesbürger ihr altes Handy gegen ein neues aus. Weil sie mehr Speicherplatz wollen, eine hochwertigere Kamera, einen jungfräulichen Akku oder auch ganz einfach ein neues Design. Viele verkaufen ihre alten Handys dann wieder, hoffnungslos veraltete oder defekte sind jedoch ungeeignet dafür. Wohin mit ihnen? Zur Handy-Aktion NRW! Was die genau tut, erfahren Sie heute.

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden – eine monatliche Summe, die unsere Existenz sichert. Der Film „Free Lunch Society“ geht dem Für und Wider zu dieser Idee nach. In Köln lief er im Februar 2018 in einer großen Kampagne im Kino, und mittlerweile ist er sporadisch bei Screenings mit anschließender Podumsdiskussion zu sehen. Wir berichten.

Schallplatten erleben derzeit eine Wiedergeburt. Vor 70 Jahren kamen die ersten Langspielplatten auf den Markt und mit ihnen die bunt bedruckte Schallplattenhülle. Andy Warhol, vor 90 Jahren geboren, -wenn denn die Angaben stimmen- war einer der großen Designer von Schallplattencovern. Diesen widmet das Museum für Angewandte Kunst Köln eine Ausstellung. Hartmut Leyendecker hat sich umgeschaut, was es bei „Andy Warhol – Pop goes Art“ zu sehen gibt.