Magazin Rheintime

Das Allerweltshaus in Köln-Ehrenfeld wird 30! Das Haus in der Körnerstraße ist ein Raum der interkulturellen Begegnung und bietet den unterschiedlichsten Projekten und Initiativen einen Platz zum Arbeiten. Das Angebot des Allerweltshaus e. V. ist denkbar breit gefächert: Es gibt Sprachkurse, Vorträge, Ausstellungen, einen erfolgreichen internationalen Spieleabend an jedem ersten Mittwoch des Monats und eine Bürgerfunkgruppe, die hier regelmäßig ein eigenes Radioprogramm macht. Max Rohwer war für uns dort. 17 Tage lang konnte man an 13 Veranstaltungsorten im ganzen Stadtgebiet in MINT-Welten eintauchen. Das Festival lockte ab Mitte Oktober mit über 100 meist kostenfreien Workshops und Events nicht nur jugendliche Kölner in die Bibliotheken. Nach all der guten Resonanz soll es nun im nächsten Jahr eine Wiederholung geben, die Finanzierung ist bereits gesichert. Christlam lautet der Name des aktuellen Projektes der Melanchthon-Akademie und der Kölner Kartäuserkirche, welches in den nächsten Tagen stattfindet. Dahinter verbirgt sich ein christlich-islamisches Programm, welches zu interreligiösem Austausch einlädt. Eine Kalligrafie-Vernissage, ein Chor- und Klangworkshop und ein abschließendes Konzert bilden Raum für Begegnung und tiefe Gespräche. Charlotte Mertz hat sich über das Projekt informiert: