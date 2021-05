Magazin Rheintime

Abkürzungen können in die Irre führen, so auch die Abkürzung "GoA". GoA steht für "Gaststätten ohne Alkohol", die es in Köln Ende der 1920er Jahre gab. Eva-Maria Marx reist mit der Historikerin Irene Franken vom Kölner Frauengeschichtsverein dorthin zurück. Um den Artenschutz von Meeresschildkröten kümmert sich die Turtle Foundation in der Kölner Südstadt. Anne Siebertz hat deren Geschäftsführerin Hiltrud Cordes getroffen. Auch der Schutz des Klimas ist uns wichtig. Deshalb berichtet Hartmut Leyendecker über das Engagement der Stadt für den Klimaschutz. Er hat dazu mit Alice Bauer, stellvertretende Leiterin der Koordinationsstelle Klimaschutz gesprochen.