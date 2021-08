Magazin Rheintime

Wenn es nicht gerade regnet, ist der Sommer ideal für einen Ausflug mit dem Fahrrad. In höherem Alter ist dann vielleicht der Platz in einer Fahrradrikscha besser für den Ausflug geeignet. Die Kölner Regionalgruppe von "Radeln ohne Alter" bietet genau das an: einen Ausflug durch das eigene Veedel mit einer ehrenamtlichen Rikscha-Pilotin oder einem Piloten. Unsere Reporterin Christina Löw war dabei.

Wer in Nippes vorbeifährt, findet im Clouth-Quartier Initiativen, die jetzt dort ihr neues Domizil bezogen haben. Das JFC-Medienzentrum vereint seit 1976 in verschiedenen Sparten kreative Medienarbeit unter einem Dach. Anne Siebertz hat sich die neuen, hochmodernen Räumlichkeiten angesehen und war ganz begeistert.

Das „Girlspace“, eine medienpädagogische Einrichtung speziell für Mädchen und junge Frauen arbeitet seit 30 Jahren in der Kölner Südstadt. Über ein ganz besonderes Kunstprojekt hat das Girlspace nun auch mit dem neuen Clouth-Gelände in Nippes zu tun. Jutta Hölscher hat bei Sarah Boujrida, die im Girlspace für die Aktion verantwortlich ist, nachgefragt.