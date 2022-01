Magazin Rheintime

Gemeinsam geht es besser, und Manches wird erst gemeinsam möglich. Hier hilft in Köln das "House of Resources", in dem sich vier etablierte Einrichtungen in Köln zusammengetan haben, um ein bundesweit einzigartiges Konzept in die Tat umzusetzen: Ressourcen wie Beratung, Räumlichkeiten, Fortbildung, Ehrenamtliche und Hardware zu bündeln. Anne Siebertz berichtet über das Projekt und seine Möglichkeiten. Wie würde es wohl klingen, wenn sich vier Kölnerinnen zusammentun und beschließen, mit Schaufensterpuppenbeinen Musik zu machen? Diese Frage haben sich Tina Tonagel, Gesine Grundmann, Conny Crumbach und Britta Fehrmann offenbar auch gestellt, denn die vier Frauen haben unter dieser Prämisse 2019 die Band 120 DEN gegründet. Wie es dazu kam – und wie das klingt – weiß unsere Reporterin Christina Löw.