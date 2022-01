Magazin Rheintime

Seit 1996 ist der 27. Januar Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee 1945. Christian Klein hat einige der grausamen Fakten zusammengefasst. Auch in Köln finden am 27. Januar Gedenkstunden statt, eine davon am Löwenbrunnen auf dem Erich-Klibansky-Platz. Sie wird vom Team des Lern- und Gedenkortes Jawne, der dort 1942 von den Nationalsozialisten geschlossenen jüdischen Schule, organisiert. Hartmut Leyendecker hat mit Dr. Rainer Lemaire, Mitarbeiter des Lern- und Gedenkortes Jawne, über die Geschichte der Schule gesprochen.