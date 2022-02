Magazin Rheintime

Um zwei Kölner Spaßfaktoren dreht sich die heutige Sendung: die alternative Karnevalssitzung „Fatal Banal“ und das Improtheater Clamotta. Schon seit fast 20 Jahren gibt es das Improvisationstheater Clamotta am Kölner Ubierring – wir haben nachgefragt, wie das mit der Improvisation und dem Theater so funktioniert und was es Neues gibt. Dieses Jahr ist weiterhin vieles anders als gewohnt, das gilt auch für den Kölner Karneval und die alternative Karnevalssitzung „Fatal Banal“. Wir haben nachgehört, wie dort das Leben ohne Session aussieht.