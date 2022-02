Magazin Rheintime

Der Frühling kommt und mit ihm, besonders am Wochenende, ganz sicher Motorradfahrer: manchmal ruhig, manchmal laut, aber oft auch schnell. Silvio Cisamolo, selbst motorisiert auf zwei Rädern unterwegs, schaut auf die Risiken, und wie man sie mit einem Sicherheitstraining reduziern kann. Ganz ruhig dagegen geht es auf den Äckern der Feldhelden in Stommeln zu, wenn nicht gerade Aussaat oder Ernte stattfinden. Dort wächst, man glaubt es kaum, Kinoa, das in den Kölner Veedeln reißenden Absatz findet. Anne Siebertz hat mit den Feldhelden gesprochen.