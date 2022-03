Veedel Holweide, evangelische Telefonseelsorge Köln

"Wir sind für alle Menschen da, die uns anrufen." Ein offenes Ohr für die Sorgen der Anrufer:innen haben die drei hauptamtlichen und 84 ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Evangelischen Telefonseelsorge Köln immer, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Konfession oder Glauben ist keine Voraussetzung für den jederzeit anonymen Kontakt. Als Einrichtung des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region ist sie zuständig für den Großraum Köln und das Umland. Jahr für Jahr gehen mehr als 2 Millionen Anrufe bei den Telefonseelsorgen in Deutschland ein. Birgit Niclas hat mit der Leiterin über die Arbeit der Telefonseelsorge gesprochen.

Holweide liegt mitten zwischen Innenstadt und Stadtrand: mit der KVB ist man in 20 Minuten am Neumarkt, zu Fuß ganz schnell im Grünen. Und doch ist dieses Veedel eher unbekannt. Unser Autor Hartmut Leyendecker hat seiner Heimat in unserer Reihe Kölner Veedel ein kleines Portrait gewidmet.